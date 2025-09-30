今季限りでの現役引退を表明しているDeNAの森唯が、30日ヤクルト戦後に実施される引退セレモニーに合わせ、出場選手登録される可能性が浮上した。21日の会見で「いい野球人生だった」と笑顔。23日はイースタン・リーグ楽天戦（横須賀）で「2軍サヨナラ登板」の先発に臨み、8回途中1失点と熱投した。30日の先発は2桁勝利を狙うケイで試合展開によるが、1軍での引退登板に臨む可能性もある。