30日のヤクルト戦に先発するDeNAのケイも、辞任する三浦監督に対し感謝を口にした。2軍練習施設「DOCK」で調整し「凄く難しい決断をされたと思う。本当にいいコミュニケーションを取らせてもらった」と神妙な面持ちだった。勝てば10勝目で、同僚のジャクソン、バウアーらに続き4人目の球団助っ人最多勝利。CSでも期待される左腕は「外国人選手を信用してくれた」と番長のために腕を振る。