◇パ・リーグ楽天0―4オリックス（2025年9月29日京セラD）楽天は、九里に散発3安打に抑えられ今季ワーストに並ぶ6連敗となった。21年ドラフト1位の吉野と、ドラフト5位新人の吉納の両外野手がそろってプロ初出場したが、ともに3打数無安打。吉野は「まだまだ自分の実力不足」。吉納も「球速差でうまく打たせる投球術に1軍と2軍の違いを感じた」と振り返った。また、宗山がシーズン規定打席に到達。「それだけチャン