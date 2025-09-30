◇パ・リーグロッテ7―8西武（2025年9月29日ベルーナD）ロッテは、球団ワースト、今季12球団最多の25度目の零敗を喫した。先発・渡辺の前に6回までわずか2安打。7回1死満塁、8回無死一、三塁の好機も逃し、ドラフト1位の西川は得点圏に走者を置いた場面で3打席立ちながら無安打だった。ただ、30日の楽天戦で4打席立てば、規定打席に達する。現在115安打の新人王有力候補は「120安打は絶対行きたい。それ以上も打ちたい