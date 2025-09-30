DeNAの三浦大輔監督（51）が今季限りで退任することが29日、分かった。就任5年目の今季は2試合を残して2位が確定。昨季に続く日本一の可能性は残されているものの、阪神に独走を許してリーグ優勝を逃した責任を取って辞任を申し入れ、球団側も了承した。後任は未定で、球団は新監督の人選に着手する。三浦監督は前夜、マツダスタジアムで広島に勝ち、CSを本拠地で戦う2位を確定。その試合後に選手、スタッフを集めて辞意を伝え