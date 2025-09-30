◇パ・リーグ西武8―7ロッテ（2025年9月29日ベルーナD）本拠地最終戦で西武・ネビンが沸かせた。2回先頭で石川柊の直球を捉えて左翼席に21号先制ソロ。「しっかり狙った球を打つことができた」とうなずいた。今季は新助っ人として加入。4番として打率・277、21本塁打、63打点はチーム3冠でシーズン中に27年までの契約延長が決定。141安打はリーグトップの楽天・村林に並んだ。10月1日からの遠征には同行せず、これが今