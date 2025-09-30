【ニューヨーク＝小林泰裕】２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比６８・７８ドル高の４万６３１６・０７ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げによって景気が下支えされるとの期待から、２営業日連続で値上がりした。銘柄別では半導体大手エヌビディアや建設機械大手キャタピラーなどが買われた。一方、ダウ平均株価は２２日に記録した過去最高値（４万６３８１・５４ドル）