巨人の今季最終戦、10月1日の中日戦は山崎が先発する。リーグトップの中日・高橋宏を8個差で追う130奪三振だが、26日のDeNA戦から中4日でもあり、CSも見据えた短いイニングになるもようだ。戸郷は中日2連戦で救援待機し、いずれかで登板も予定。今季最終登板へ「いい形で終われたら。CSへ向けてしっかりやっていきたい」と話した。