取材に応じる片桐重男さん＝9日、東京都国分寺市東京都国分寺市が主催する小学6年生のための算数教室で子どもたちに語りかけるのは「100歳の先生」の片桐重男さんだ。算数の面白さを伝える情熱を支えに生涯現役を貫く。教室は数字や数式の楽しさや不思議さを授業以外で知ってもらおうと1990年代にスタート。毎回50人以上が集まる。片桐さんは25（大正14）年、現在の東京都新宿区で生まれた。東京高等師範学校（現・筑波大）