【ワシントン共同】中東の衛星テレビ、アルジャジーラは29日、パレスチナ自治区ガザの停戦交渉を仲介するカタールとエジプトがイスラム組織ハマスに、米政府策定のガザ和平計画を渡したと伝えた。ハマスは検討すると回答したという。