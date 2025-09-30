港区・西麻布で密かにウワサになっているBARがある。その名も“TOUGH COOKIES（タフクッキーズ）”。女性客しか入れず、看板もない、アクセス方法も明かされていないナゾ多き店だが、その店にたどり着くことができた女性は、“人生を変えることができる”のだという。タフクッキーとは、“噛めない程かたいクッキー”から、タフな女性という意味がある。▶前回：「まさか彼女が！？」彼氏の元カノが気になり、会ってみたら知