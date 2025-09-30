女優の葵わかなと俳優の神尾楓珠、なにわ男子の藤原丈一郎が、都内で行われたドラマ『すべての恋が終わるとしても』制作発表会見に、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣と共に出席。葵が、神尾と藤原の2人を組み合わせた時の印象を語った。【写真】会見で楽しそうな笑顔を見せるなにわ男子・藤原丈一郎今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男