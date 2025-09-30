米大リーグは２９日（日本時間３０日）、各選手の傑出したパフォーマンス記録もまとめて発表した。◆大谷の５５―５５ドジャースの大谷翔平は２０２４年に５０本塁打＆５０盗塁をマークしたが、今季は同じシーズンに投手として５０本塁打を放ち、５０奪三振を記録した史上初の選手となった（最終的には５５本塁打、６２奪三振）。それまで、シーズンに三振を奪った５０本塁打者は１９２１年のルース（２試合登板で２奪三振）