退任が明らかになった三浦監督、4年連続Aクラス、昨年は日本一と実績を残した（C）産経新聞社球界に衝撃が走った。昨年リーグ3位からの日本一を飾り、今季も2位フィニッシュとなったDeNAの三浦大輔監督が辞任の決意を固め、球団に了承されたと9月29日に一斉に報じられたのだ。【衝撃】DeNA三浦大輔監督が今季限りで辞任を発表！！４年連続Ａクラスもリーグ優勝逃し決断か…今季はリーグ優勝からの日本一と「完全V」を目指し