阪神はＳＧＬに併設される小田南球場で２７、２８日に尼崎市との共同事業「あまトラフェス」を開催した。同イベントは「ＣＯ２を食べる自販機」や「段ボールいす作り体験」などエコを学びながら遊べるコーナーを中心に２７のブースが出店。阪神ＯＢによるトークショーも行った。２日間で延べ約１９０００人を動員。野球だけでなく、環境保全にも力を入れる球団の取り組みに迫った。◇◇ウエスタン・リーグ最終カードに