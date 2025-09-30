当たらない本塁打王！？３９本塁打、９９打点で２冠が確実視の阪神・佐藤輝明内野手（２６）が今季ここまで死球を記録していない。０死球の本塁打王は２リーグ制後では過去４人。さらにパ・リーグ２冠で３２本塁打の日本ハム・レイエスも今季０死球。両リーグ同時に『０死球本塁打王』となれば史上初の珍記録だ。２リーグ制以降、『０死球本塁打王』は過去４人（５度）で?１９５０年の別当薫（毎日＝４３本）?１９５６、５７年