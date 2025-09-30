巨人・山崎伊織投手（２６）がレギュラーシーズン最終戦となる１０月１日の中日戦（東京Ｄ）に先発する見込みとなった。３回４失点、７９球で降板した２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から中４日。ＣＳ第１ステージを見据えてショートイニングで調整登板に臨むとみられる。５年目の今季はここまで自己最多１１勝で貯金７。イニング（１５４回１／３）、登板（２４）、奪三振（１３０）でもチームトップの成績を残すなど２５年の阿部