巨人のリチャード内野手（２６）が、３０日の中日戦（東京Ｄ）で「マー君さん援護弾」を狙う。田中将の日米通算２００勝がかかる一戦でのアーチを予告。育成ドラフト出身選手のシーズン最多本塁打記録まであと１本に迫っており、節目の一発で大記録に花を添える決意だ。１か月前の再現を期待せずにはいられない。８月２１日・ヤクルト戦（神宮）の２回に石川から６号２ラン。左翼席中段に届いた豪快な一発で、先発した田中将の