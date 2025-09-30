人生の中で一番高い買い物だといっていいマイホーム。多くの場合、数十年で住宅ローンを返済していきます。そしてついにローンを完済したあとは、これまで味わったことのない穏やかな日常が続いていく――しかし、とんでもないトラブルに巻き込まれるケースもゼロではありません。ある高齢者夫婦のケースをみていきます。35年ローン完済、穏やかな生活のスタートのはずが…「35年……長かったです」閑静な住宅街に暮らす佐藤太郎さ