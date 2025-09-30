大相撲秋場所で５回目、昇進後初の賜杯を抱いた横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が優勝から一夜明けた２９日、茨城・阿見町の部屋で会見。３４年ぶりに開催されるロンドン公演（１０月１５〜１９日）に意欲を示した。昇進２場所目での優勝。大の里は晴れやかに「今までの優勝と、ひと味違う」とうなずいた。豊昇龍と１６年ぶりの横綱同士による優勝決定戦を制した。「あの人の背中を追って横綱になれたと思う。あの人の存在は僕