就職活動では企業とのミスマッチが起きることも珍しくありません。就職したあとに「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも「自分らしさ」を研究することは大切です。本記事では、就職活動で社会に一歩を踏み出す学生に向けてその問題を今井將一氏の著書『働くことの本質から考える迷わないキャリアデザイン』（幻冬舎メディアコンサルティング）より解説します。「自分らしく」働くために就職活動を成功させるためには自