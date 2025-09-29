2025年9月29日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。9月29日の日経平均株価は、為替市場で円高が進むなか、本田技研工業〈7267〉、トヨタ自動車〈7203〉などの自動車株が売られ、前日比311.24円安の45,043.75円で取引を終えました。もっとも、この日の配当落ち分（約300円）を考慮すると、下落幅は