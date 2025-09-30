甲子園の室内練習場で指名練習に参加した阪神のドラフト1位左腕・伊原は出場選手登録を外れ、レギュラーシーズンの登板が終了。ルーキーイヤーは先発と中継ぎをこなし、28試合で5勝7敗、防御率2・29だった。「先発、中継ぎともにやらせていただいて、チームも優勝した。1年目としては凄く良い経験ができた」ポストシーズンでも、さまざまな起用に応える構えで「どこでも行ける準備をする」と力を込めた。