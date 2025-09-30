フィギュアスケート女子で全日本選手権２連覇などの記録を持つ紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝が２９日、拠点のカナダからオンライン会見に臨み、アイスダンスに挑戦することを表明した。今年の冬季アジア大会銅メダルの西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝と新たにカップルを結成することを明かした。目指すは来年のミラノ・コルティナ五輪での団体戦出場と、３０年フランス冬季五輪への個人出場。ケガに悩まされた日々か