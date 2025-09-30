阪神は、原口文仁内野手（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。近日中に記者会見を行う。この日、甲子園球場を訪れた同学年の岩崎優投手（34）は戦友を慰労。前夜に本人から直接連絡を受けたと明かし、大腸がんを乗り越え、生え抜き最年長選手として猛虎の精神的支柱を担った“グッチ”との別れを惜しんだ。「病気と闘っていた時もあったし、復帰して、力をもらうこともあった。凄く努力をしてきた。ひたむきさが印象深