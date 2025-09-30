キックボクシングの新イベント「ＧＯＡＴ（ゴート）」の開催発表会見が２９日、都内で行われた。第１回大会は１０月３０日に後楽園ホールで開催され、ＲＩＳＥの那須川龍心、元Ｋ−１王者の松倉信太郎、ＫＮＯＣＫＯＵＴの龍聖ら団体の垣根を越えてトップ選手が参戦する。テレビ東京系列での地上波放送も発表され、龍心は「（兄）天心がゼロから１を生み出したＲＩＳＥでやりやすかったが、ゴートでゼロから１を作る。僕がテ