【2軍リポート大物から大物へ。若トラ駆ケル】兵庫県尼崎市に開業した新ファーム施設から、1軍を目指す若虎にスポットを当てる企画「2軍リポート大物（だいもつ）から大物（おおもの）へ。若トラ駆ケル」の第6回。山田脩也内野手（20）と津田淳哉投手（24）の成長ぶりに迫った。前日に全日程が終了したウエスタン・リーグの戦いで、プロ2年目の両選手が得たものとは――。高卒2年目の山田が来季の1軍定着を誓った。今年