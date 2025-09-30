ＷＥＳＴ．の茺田崇裕（３６）が１１月６日に開幕し、カンテレが中継する男子ゴルフ「ＡＣＮチャンピオンシップゴルフトーナメント２０２５」（１１月７日、深夜１・１５、関西ローカル、８日、後２・３５、９日、後４・０５）の大会アンバサダーを務めることが２９日、分かった。昨年の同大会ではカンテレのテレビ中継アンバサダーを務めた茺田。さらなる大役を務めることとなり「とても光栄です。当日はもしかす