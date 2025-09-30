俳優の葵わかな（２７）と神尾楓珠（２６）がこのほど、都内で行われたＡＢＣテレビ制作のテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（１０月１２日スタート。日曜、後１０・１５）の制作発表に共演のなにわ男子・藤原丈一郎（２９）、本田望結（２１）らと出席した。今作は“忘れられない恋”がテーマの切ないラブストーリー。冬のシーンも夏に撮影されたといい、藤原は「暑いけど本番になると汗が止まるので、プロで