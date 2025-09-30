28日午後、新潟市北区の商業施設で食料品など48点を盗んだとして、自称パート従業員の女が逮捕されました。窃盗（万引き）で現行犯逮捕されたのは、新潟市北区の自称パート従業員の女(69)です。女は28日午後3時半前、新潟市北区内の商業施設で食料品や衣類、玩具など計48点（販売価格合計3万3146円相当）を盗んだ疑いが持たれています。女の行為に気づいた店員が店内で女を確保。その後、臨場した警察官により女は現行