１０月２日・阪神戦（甲子園）で先発するヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が２９日、ＮＰＢ復帰後初の聖地登板を心待ちにした。前回２２日に５回２失点と力投した相手も虎だったが、その時は神宮で今回の場所は甲子園だ。「思い出いっぱいあります。いい時も悪い時も投げ続けた場所」。奮闘した思い入れが深い球場だが、今回はビジターだ。「ホームだった甲子園とは違う雰囲気になると思う。そこを楽しめたらいい」と笑みを浮か