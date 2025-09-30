「オリックス４−０楽天」（２９日、京セラドーム大阪）オリックスは２９日、就任１年目の岸田護監督（４４）が来季も指揮を執ることが決まったと発表した。中嶋前監督の電撃辞任を受け、投手コーチから就任した今季、昨季５位だったチームを３位に押し上げ、１０月１１日から始まるＣＳファーストＳ進出に導いた。同日の楽天戦前に続投を要請され、受諾した。岸田監督は「選手が心を折らずに勝ちたいと思ってくれた結果だと