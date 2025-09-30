新潟市で9月29日、“ウェアラブルカメラ”を活用した交通指導取締りが行われました。 【記者リポート】「現在、新潟市西区では交通違反の取締りを行っています。警察官が胸のあたりにウェアラブルカメラをつけて警戒にあたっています」29日、実施されたのは、9月から導入しているウェアラブルカメラを活用した交通指導取締りです。警察庁が実施するモデル事業の一環で導入されたウェアラブルカメラ。警察官の職務執行に問題