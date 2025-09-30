巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝を懸けて３０日・中日戦（東京ド）で先発することが２９日、決まった。この日は川崎市内のジャイアンツ球場でキャッチボールなどを行い最終調整。「投げる試合に（チームが）勝つためにやるべきことをやれば、結果（２００勝）が後からついてくる」と意気込んだ。田中将は記録達成に王手をかけてから３連敗。前回２１日・中日戦（バンテリン）では５回１／３を５失点ＫＯとなった