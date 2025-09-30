日本ハムは２９日、１０月７、８日に本拠地・エスコンフィールドで「真剣勝負の特別試合」を開催すると発表した。同１１日からのＣＳファーストＳ・オリックス戦（エスコン）を前に、有観客で６イニング前後の紅白戦を実施。公式戦に近い空気感で最終調整する。新庄監督は２７日のロッテ戦の試合前に「クライマックスは調子のいいメンバーを集めたい」と話していた。同日には腰の不調があった万波の出場選手登録を抹消。ＣＳを