「オリックス４−０楽天」（２９日、京セラドーム大阪）楽天・宗山塁内野手が新人一番乗りでシーズンの規定打席に到達した。「６番・遊撃」で先発出場したこの日は、４打数無安打と勝利を引き寄せることはできなかったが「うれしい。それだけチャンスを与えていただいていることが本当にありがたい。いろんな引き出しが増えたと思う」と首脳陣に感謝した。