「オリックス４−０楽天」（２９日、京セラドーム大阪）オリックスのＦＡ右腕・九里亜蓮投手が９回３安打無失点で、移籍後２５試合目にして初の完封勝利。４年目捕手・福永との初コンビで１２９球を投じ、チームトップ更新の今季１１勝目（８敗）をマークした。「最終回は無理言って行かせてもらった。先頭で四球を出してやばい…と思いながら投げてました。（初完封は）よかったです」。この日は先頭打者への四球が３度もあ