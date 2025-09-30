海洋高校出身の横綱・大の里が大相撲・秋場所の千秋楽で豊昇龍との優勝決定戦を制し、2場所ぶり5回目の優勝を果たしました。横綱に昇進後、初めての優勝がかかる大一番に新潟県糸魚川市からも熱いエールが送られました。 9月28日、東京で行われた大相撲・秋場所の千秋楽。この夏、横綱に昇進した海洋高校出身の大の里は本割りで完敗し、13勝2敗で並んだ横綱・豊昇龍との優勝決定戦に臨みました。その大の里、実は今年8月、