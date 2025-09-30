「国民スポーツ大会・高校野球・１回戦、仙台育英４−０日大三」（２９日、マイネットスタジアム皇子山）高校野球硬式の１回戦４試合が行われ、国内主要大会で史上初めて７イニング制が採用された。今夏甲子園１６強の仙台育英（宮城）は準優勝の日大三（東京）に４−０で勝利。夏の甲子園で２０２２年に優勝、２３年は準優勝を果たした須江航監督（４２）が７回制に持論を述べた。山梨学院（山梨）は尽誠学園（香川）に４−０