※経済指標 【米国】 ＊米中古住宅仮契約件数（8月）23:00 結果4.0％ 予想0.0％前回-0.3％（-0.4％から修正）（前月比） ※発言・ニュース ＊ムサレム・セントルイス連銀総裁 ・政策金利は緩やかな引き締めから中立の間。 ・今後２－３四半期は目標を上回るインフレを予想。 ・関税が価格に与える影響を正確に把握するのは極めて困難。 ・労働市場は軟調だが完全雇用に近い状態。 ・ＦＲＢは慎重