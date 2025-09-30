日米通算２００勝に王手をかけている田中将は１９９勝目を挙げた後、●●●の３戦全敗。３０日の登板が２００勝へ４度目の挑戦となり、今季のラストチャンスになりそう。日米通算２００勝の３人を含め、２００勝以上をマークした２７人のうち、王手をかけてから４戦以上かかったのは、５４年別所毅彦（巨）が●●●〇、５５年藤本英雄（巨）が−−●●〇、６７年梶本隆夫（阪急）が−●−〇、０５年野茂英雄（デビルレイズ）が