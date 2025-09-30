米大リーグ各種集計記録を２９日（日本時間３０日）、発表した。▼試合時間（９回）２時間３８分＝３年連続２時間４０分以内は１９８３〜８５年以来。▼観客動員７１４０万９４２１人３年連続前年よりアップは２００５〜０７年以来。今季はレイズとアスレチックスがマイナーの収容能力の少ないスタジアムを本拠としたマイナス面もあったがドジャースが球団史上初の４００万人超えの４０１万２４７０人。パドレスも球団新記