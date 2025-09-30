阪神の岩崎優投手（３４）が２９日、甲子園で練習を行い、原口文仁内野手（３３）の現役引退発表を受けて“努力の男”ぶりを語った。同い年のグループラインで２８日の夜に報告を受け、「最初驚いたのと、さみしさみたいなものはもちろんありますよね…」と感慨にふけった。「思い出ねえ。いっぱいあるけど…。病気と闘っていた時もあったし、復帰して、力をもらうこともあったし。その努力。ひたむきに。それが印象深いですね