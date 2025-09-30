阪神は２９日、原口文仁内野手（３３）が今季限りで現役を引退することを発表した。近日中に引退会見を開く。原口は２９日の早朝にＸで「ご報告」と称して周囲への感謝の思いをつづった文章を投稿。帝京高から２００９年度ドラフト６位で入団した最年長者が、１６年間の現役生活に別れを告げて次のステージへ進む。まだ日も昇っていない２９日の５時１分。原口がＸを通じて引退を伝えた。文面には原口らしい丁寧かつシンプルな