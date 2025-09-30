「西武２−０ロッテ」（２９日、ベルーナドーム）ロッテは打線が振るわず１２球団ワーストとなる２５度目の完封負け。六回まで渡辺の前に２安打と沈黙。七回１死満塁、八回無死一、三塁の好機も生かせなかった。吉井理人監督は「今シーズン、ランナーありでのバッティングというのは課題なんですけど、きょうはそれプラス走塁。打球判断、スタート、そういう面でもうまくいかなかった」と振り返った。