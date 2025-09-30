FIFA（国際サッカー連盟）は、100周年の記念大会となる2030年のワールドカップで、出場枠を26年の48か国から64か国に拡大する案を検討しているようだ。米『ESPN』や英『BBC』などの大手メディアが伝えている。この報道に、期待感を露わにしたのが中国メディアだ。中国代表は2002年を最後に本大会へ出場できていないからだ。『捜狐』は「30年のワールドカップが64チームに拡大された場合、アジアの出場枠は（現行の8.5枠から）1