スプリンターズSでG1初制覇を飾ったウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）は熱戦から一夜明けた29日、美浦トレセンの馬房で静養した。椎名厩務員は「夜に与えたカイバも完食していたし、特に疲れている様子はないです」と報告。同厩務員にとっても初のG1勝利で「表彰台から見た景色は最高でした。一生、忘れられないでしょうね」と笑顔で語った。