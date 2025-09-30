2025年9月27日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、「中国語はアフリカの未来の言語になるのか」と題した記事を掲載した。記事はまず、西アフリカ・ベナン在住の女性、チェクポさんが現地の孔子学院で3年間中国語を学び、中国系貿易会社で翻訳家として働く夢をかなえたというエピソードを紹介。中国が現地の学校と共同運営する形で設置する孔子学院がアフリカだけでも数十カ所存在しており、孔子学院を通じた中国語