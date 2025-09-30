◇滋賀国民スポーツ大会（2025年9月29日）今春の選抜に出場した滋賀学園野球部の3年生9人が「国スポ」ソフトボール少年男子の部に「本職」の4人とともに滋賀県代表として登場した。1回戦で強豪の鹿児島と対戦し、0―15の5回コールド負けを喫した。安打は中西朔太郎（3年）の投手内野安打1本のみ。野球部の主将を務めた藤本聖人（3年）は「シンプルに鹿児島さんが強かった」と脱帽した。