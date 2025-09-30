俳優の神尾楓珠（26）がこのほど、都内で、葵わかな（27）とダブル主演するテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（来月12日スタート、日曜後10・15）の制作発表に出席した。男女8人の恋愛群像劇。作品にちなみ、人生で出合った宝物のような記憶として、妹が生まれてすぐに撮ったきょうだい3人の写真を模写して披露。「鮮明に覚えているし、うれしかった。兄として頑張らなきゃという気持ちもありました」と語った